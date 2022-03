Unternehmensnachrichten:



Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) habe für das Jahr 2021 einen Rückgang des Nettogewinns von 3,23 auf 2,64 Milliarden Euro gemeldet. Das bereinigte EBITDA sei von 1,91 auf 2,27 Milliarden Euro gestiegen. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 18,5% auf 5,18 Milliarden Euro gestiegen. Das Unternehmen habe beschlossen, eine Dividende von 1,66 Euro je Aktie auszuschütten, nach 1,69 Euro vor einem Jahr. Vonovia erwarte ein EBITDA- und FFO-Wachstum von über 20% im Jahr 2022. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass die übernommene Deutsche Wohnen Anfang 2023 vollständig in die Strukturen des Unternehmens integriert werde und erwarte weiterhin Synergien in Höhe von 105 Millionen Euro im Jahr 2024 zu erzielen.



Einschätzungen von Analysten:



- Morgan Stanley stufe Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) auf "overweight" hoch. Das Kursziel liege bei 165,00 Euro.

- HSBC stufe Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) auf "kaufen" hoch. Das Kursziel liege bei 60,00 Euro.

- Telefónica Deutschland (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX, Ticker-Symbol: O2D, Nasdaq OTC-Symbol: TELDF) sei von UBS auf "neutral" herabgestuft worden. Das Kursziel liege bei 2,60 Euro.

- Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) sei von Exane auf "underperform" herabgestuft worden. Das Kursziel liege bei 5,50 Euro. (18.03.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices notieren am letzten Handelstag der Woche niedriger, so die Experten von XTB.Während die Eröffnung der heutigen Kassasitzung auf dem Alten Kontinent überwiegend flach ausgefallen sei, hätten die europäischen Indices im weiteren begonnen Verlauf, sich nach unten zu bewegen. Der deutsche Leitindex und der französische CAC 40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) würden aktuell über 1% niedriger notieren. Die osteuropäischen Indices seien die Outperformer, aber selbst in dieser Gruppe verzeichne die Mehrheit leichte Rückgänge.