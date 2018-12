Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die vom DAX ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bereits am Donnerstag erkennbare Schwäche setzte sich am Freitag mit zunehmender Dynamik fort, berichten die Analysten der Helaba.In dieser Woche werde der große Verfalltermin an der Eurex möglicherweise noch für die eine- oder andere Kursverwerfung sorgen. Zudem gelte es, bei allen demnächst anstehenden Positionsentscheidungen, das negative Chartbild und die strukturell sehr angeschlagene Konstellation der DAX-Komponenten zu berücksichtigen.Der DAX befinde sich aktuell in einer Handelsrange mit den Begrenzungen bei 10.580 und 11.050 Zählern. Da die Trends auf allen Zeitebenen abwärts gerichtet seien, müsse das Risiko weiterer Rücksetzer und damit die Gefahr, dass neue Verlaufstiefs markiert würden, deutlich höher gewichtet werden. Spannend werde es auch unter Zeitaspekten. Heute ende ein Preis- und Zyklus, welcher auf Basis harmonischer Strukturen hergeleitet worden sei. Auf den 21. Dezember entfalle zudem ein "großer Ganntag", so dass die kommenden Handelstage in diesem Jahr sowie die ersten Handelstage im neuen Jahr von großer Bedeutung, im Sinne einer potenziell richtungweisenden Impulsbewegung sein würden. Wie bereits erwähnt, sei die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ausbruch auf der Unterseite vollzogen werde, prozyklisch höher zu gewichten. (17.12.2018/ac/a/m)