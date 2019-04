Der europäische Markt - gemessen am EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) - habe 1,5 Prozent hinzugewonnen. Dabei seien vor allem Autoaktien in den Fokus der Anleger geraten. Die Teilhaberpapiere des Branchenprimus Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) hätten zwischenzeitlich mit 2,9 Prozent im Plus gelegen. Das deutsche Börsenbarometer DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe sogar einen neuen Jahreshöchststand erreichen können. Insgesamt habe der Index (per Freitagmittag) im Vergleich zur Vorwoche 1,7 Prozent zugelegt.



Der Nikkei 225-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) sei in Anbetracht der positiven Konjunkturdaten aus China ebenfalls nach oben geschossen und habe sich mit einem Plus von einem Prozent aus der Handelswoche verabschiedet.



Am vergangenen Mittwoch habe das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung die ZEW-Konjunkturerwartungen veröffentlicht. Der Index gebe die Differenz der positiven und negativen Einschätzungen für die künftige Wirtschaftsentwicklung in Deutschland auf Sicht von sechs Monaten wieder. Dabei habe der Index mit einem Zuwachs von 6,7 Punkten im Vergleich zum Vormonat einen deutlichen Sprung hingelegt und damit im April einen Wert von 3,1 Zählern erreicht. Der viel beachtete Frühindikator sei dadurch erstmals seit März 2018 wieder in den positiven Bereich gelangt. Insbesondere die Hoffnung, dass sich das weltwirtschaftliche Umfeld weniger schlecht als bisher vermutet entwickeln werde und die Verschiebung des Brexit-Termins hätten die befragten Experten optimistischer gestimmt.



Kurzfristig sei der Ausblick indes verhalten. Die Einschätzungen zur aktuellen konjunkturellen Entwicklung seien erneut gesunken und hätten mit einem Wert von 5,5 Punkten den niedrigsten Stand seit November 2014 erreicht. Ein schwacher Industriesektor und gedämpfte Auftragseingänge würden derzeit das Bild eintrüben. Der DAX sei aber davon unbeeindruckt geblieben und habe aufwärts tendiert.



Am Montagabend habe Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) für das erste Quartal einen überraschend hohen Verlust gemeldet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe bei minus 336 Millionen Euro gelegen. Im Vorjahr sei noch ein positives Ergebnis von 52 Millionen Euro erzielt worden. Neben der generell schwachen Saison hätten unter anderem höhere Treibstoffkosten zum operativen Verlust beigetragen. Daneben habe auch der Preiskampf an Europas Himmel, ausgelöst durch marktweite Überkapazitäten, den DAX-Konzern in die Verlustzone gedrückt. Die Aktie habe sich zunächst im Sinkflug bewegt und ein Minus von gut 5 Prozent verbucht. Im Anschluss hätten sich die Papiere relativ zügig erholt und seien sogar wieder in den positiven Bereich geklettert. Der Finanzvorstand habe sich hinsichtlich der Sommermonate zuversichtlich geäußert.







