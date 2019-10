Paris (www.aktiencheck.de) - Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Trotz des nach wie vor schwelenden Handelskonflikts zwischen den USA und China und des nicht enden wollenden Brexit-Chaos hat sich der DAX seit Anfang 2019 prächtig entwickelt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Auch die gestern veröffentlichten Einkaufsmanagerindices für den Euroraum hätten dem Leitindex wenig anhaben können. Und dies, obwohl die beiden Stimmungsbarometer alles andere als positiv hätten überraschen können. So verharre der Index für das Verarbeitende Gewerbe im Oktober mit 45,7 Punkten weiterhin deutlich unter der Wachstumsmarke von 50 Zählern. Das Pendant für den Dienstleistungssektor habe hingegen leicht von 51,6 auf 51,8 Punkte zugelegt. Trotz der eher ernüchternden Zahlen habe der DAX gestern mit über 12.900 Zählern ein neues Jahreshoch erklommen. Offenbar hätten die krisenerprobten Anleger vorab noch Schlimmeres befürchtet.Gestützt haben dürften den 30 Werte umfassenden DAX einige der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen, wobei sich vor allem die Bilanz des Autobauers Daimler sehen lassen könne. Eine näher rückende Fristverlängerung für einen Brexit-Deal sei an der Börse offenbar ebenfalls gut angekommen. Zwar sei der Ausgang des Brexit-Theaters damit immer noch ungewiss, doch bestehe zumindest weiterhin die Option auf ein gutes Ende. Und: Vergessen sollten Anleger auch nicht, dass die designierte EZB-Chefin Christine Lagarde mit großer Wahrscheinlichkeit den Kurs des Noch-Präsidenten Mario Draghi fortsetzen werde. Attraktive Alternativen zum Aktienmarkt würden daher rar bleiben - und die Chance auf eine Jahresendrally groß. (25.10.2019/ac/a/m)