Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Im Verlauf der Woche konnte der DAX rund 3,7 Prozent aufholen und notiert derzeit auf einem Niveau von 12.350 Punkten, so Manfred Mühlheim, Bereichsleiter Asset Management bei der Südwestbank.Unterstützung habe er durch den Mitgliederentscheid der SPD für eine Große Koalition erhalten. Auch geldpolitische Entscheidungen hätten Einfluss auf die DAX-Performance gehabt: EZB-Präsident Mario Draghi belasse die Leitzinsen auf einem konstant niedrigen Niveau, bis das Inflationsziel von knapp unter 2 Prozent erreicht sei. Momentan liege die Inflation bei ca. 1,3 Prozent. Die von US-Präsident Donald Trump verkündeten Strafzölle seien nun ein Stück relativiert worden. "Es sollen Ausnahmen für Mexiko und Kanada gelten. Weitere Ausnahmen bis zur Einführung könnten folgen", so Mühlheim.Genau wie der DAX habe auch der EUR/USD-Wechselkurs auf die Einflüsse reagiert. Er habe aber nur marginal um 0,12 Prozent gegenüber der Vorwoche abgewertet. "In der nächsten Woche werden vor allem wieder die konjunkturellen Daten die Börsen beeinflussen", so Mühlheim. In den USA werde der Arbeitsmarktbericht für Februar veröffentlicht. "Bei steigenden Löhnen könnte sich die Angst vor zu schnell steigenden Zinsen erneut auf die Märkte auswirken", erkläre der Finanzmarktexperte. Die Entwicklung des DAX würden die Analysten der Südwestbank für die nächste Woche neutral sehen. Sie würden von einer Seitwärtsbewegung in einer Range zwischen 12.100 bis 12.450 Punkten ausgehen. (09.03.2018/ac/a/m)