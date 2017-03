Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einem überaus freundlichen Start in den Handel, gab der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im weiteren Verlauf einen Großteil seiner frühen Gewinne wieder ab, so die Analysten der Helaba.Immer wieder schön sei es zu sehen, wie gut die von den Strukturmarken abgeleiteten Unterstützungen und Widerstände funktionieren würden. Nachdem die eine Marke (12.003) durchbrochen war, kletterte der DAX zügig bis zum Kreuzwiderstand bei 12.150 Zählern um anschließend wieder deutlicher unter diesen zurückzufallen, so die Analysten der Helaba. Eine Börsenregel laute: "keep it simple and stupied", wenngleich die Kunst darin bestehe, die Strukturen und deren Projektionen abzuleiten. Heute verlaufe bei 12.123 Zählern eine Abwärtsstrukturlinie. Diese stelle den nächsten relevanten Widerstand auf der Oberseite dar. Eine Fibonacci-Fanline finde sich bei 12.193 Punkten. Auf der Unterseite würden die obere Begrenzung des Price-Range-Channels (12.040) die 144er-Regression (12.028) sowie die Strukturprojektion (12.003) als erste Supports wirken. Darüber hinaus gelte es, die 21-Tagelinie (11.936) im Auge zu behalten.Nochmals möchten die Analysten der Helaba den Hinweis auf den näher rückenden "großen Gann-Tag" am 21. März wiederholen. Häufig komme es in der Nähe dieser zu deutlich ausgeprägten Impulsbewegungen. (17.03.2017/ac/a/m)