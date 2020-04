In der ersten Phase würden die bisherigen Richtlinien, die zum Monatsende auslaufen würden, nur leicht gelockert. Ansammlungen von mehr als zehn Menschen sollten weiterhin vermieden werden. Wer von zu Hause arbeiten könne, solle das weiter tun. Wo das möglich sei, sollten Arbeitnehmer stufenweise an ihre Arbeitsstellen zurückkehren. Schulen, die derzeit geschlossen seien, sollten geschlossen bleiben. Restaurants, Kinos und Gotteshäuser sollten nur öffnen, wenn ein Sicherheitsabstand zwischen Besuchern gewährleistet werden könne.



In der zweiten Phase sollten Arbeitnehmer weiterhin zur Arbeit von zu Hause aus ermutigt werden. In Unternehmen sollten Gemeinschaftsbereiche, wo Menschen zusammenkämen, geschlossen bleiben. Besuche in Altersheimen und Krankenhäusern sollten weiter untersagt bleiben. Reisen, die nicht essenziell seien, sollten aber wieder möglich sein. Schulen sollten wieder öffnen.



In der dritten Phase sollten Arbeitnehmer wieder ohne Einschränkungen an ihre Arbeitsstellen zurückkehren, dann sollten auch wieder Besuche in Altersheimen und Krankenhäusern erlaubt werden. Gefährdete Bevölkerungsgruppen sollten aber weiterhin Abstand zu anderen Menschen einhalten. Personen, die nicht zu diesen Gruppen gehören würden, sollten erwägen, so wenig Zeit wie möglich in Menschenmengen zu verbringen.



Neben den Ausführungen Trumps würden verschiedene Nachrichten für Hoffnung sorgen. So sei ein Bericht veröffentlicht worden, demzufolge das Pharmaunternehmen Gilead Sciences (ISIN US3755581036/ WKN 885823) Erfolge bei der Behandlung von Covid-19-Patienten mit dem Versuchs-Medikament Remdesivir erzielt habe. Zudem habe der Flugzeugbauer Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) angekündigt, in der kommenden Woche seine Produktion wieder anlaufen lassen zu wollen.



Die Hoffnung treibe die Kurse. Die Sehnsucht der Anleger nach einem klaren Weg zurück zur Normalität sei groß - in den USA und in Deutschland. Was bleibe, sei die Frage, ob Trump mit seinen Plänen zum US-Neustart den richtigen Weg gehe.



In den USA sei nachbörslich kräftig Bewegung in den Terminhandel gekommen. Erste Indikationen würden zeigen, dass der Plan am Aktienmarkt gut ankomme. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) werde aktuell rund vier Prozent über dem Stand taxiert, den er zum Schluss des Xetra-Handels am Donnerstag gehabt habe. DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) und Co dürften im Sog ebenfalls mit Aufschlägen in den Handel starten.



(Mit Material von dpa-AFX)



