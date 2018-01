Ausblick für den heutigen Handelstag:



Der DAX sei heute Morgen bei 13.179 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit 43 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierungen gestern Morgen aber 13 Punkte über dem TS von gestern Abend.



Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 13.180 Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie zunächst versuchen, die 13.195/97, die 13.204/06 und dann die 13.220/22 Punkte zu erreichen. Gehe es heute über die 13.220/22 Punkte, so wären die nächsten Anlaufziele bei 13.240/42, bei 13.251/53 und bei 13.262/64 Punkten zu suchen. Laufe der DAX bis in den Bereich der 13.240/64 Punkte, so könnten sich hier Rücksetzer einstellen, bzw. die Bewegung könnte hier auch beendet sein.



Würden es die Bullen aber schaffen, den Index über die 13.262/64 Punkte zu schieben, so könnten sie dann die 13.275/77, die 13.284/86 und die 13.290/92 Punkte anlaufen. Komme es hier zu keinen Rücksetzern, so könnte der DAX dann und die 13.302/04, die 13.312/14 und dann die 13.337/39 Punkte erreichen. Laufe der Index bis an die 13.337/39 Punkte, so könnten sich auch in diesem Bereich Rücksetzer einstellen. Auch hier könnte eine Aufwärtsbewegung beendet sein. Gehe es heute über die 13.337/39 Punkte, so wären die nächsten Anlaufziele beim TH von gestern und dann bei 13.366/68 und bei 13.378/80 Punkten zu suchen.



Könne sich der DAX heute nicht über der 13.180 Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer zunächst bis an die 13.166/64 und dann die 13.152/50 Punkte gehen. Gehe es heute unter die 13.152/50 Punkte, so wären die nächsten Anlaufziele beim TT von gestern und bei 13.125/23, bei 13.107/05 und dann bei 13.094/92 Punkten zu suchen. Unter der 13.094/92 Punkten-Marke könnte der DAX auch noch die 13.078/76, die 13.064/62, die 13.048/46 und die 13.030/28 Punkte erreichen. Bei ausgeprägter Dynamik wäre auch ein Anlaufen der 13.006/03, der 12.990/88, der 12.974/72 und der 12.963/91 bzw. der 12.945/43 Punkte möglich.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 13.221/54/75/84 als auch bei 13.303/13/39/67/73 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 13.424/57/73 als auch bei 13.552/88 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 13.166/51 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 13.131/21/03 als auch bei 13.091/65/48/11/03/48/11/03 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



13.253 (13.292) bis 13.107 (13.048) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (17.01.2018/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern Morgen bei 13.222 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet, so die Experten von "day-trading-live.de".Der DAX habe sich mit Aufnahme des Xetra-Handels am Morgen weiter erholen können. Er sei in dynamischen Impulsbewegungen bis zum Mittag an die 13.353 Punkte gegangen. Hier habe der Index dann sein TH markiert. Bis zum Nachmittag habe der DAX dann leicht zurückgesetzt, habe sich übergeordnet aber über der 13.300 Punkte-Marke halten können. Gegen Ende des Xetra-Handels sei es dann zu einer dynamischen Abwärtsbewegung gekommen, die bis zum Handelsende angehalten habe. Der DAX sei bis an die 13.133 Punkte gerutscht, habe sich hier stabilisieren und während des Frühhandels leicht erholen können.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 13.339/41 Punkte weiter bis an die 13.355/57 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei um 2 Punkte überschritten worden, das Setup habe damit sehr gut gepasst. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 3.148/47 Punkte nicht ganz an das nächste Anlaufziel bei 13.128/25 Punkten gegangen. Hier hätten 5 Punkte gefehlt.TH: 13.353 (Vortag: 13.269)/ TT: 13.133 (Vortag: 13.172)/ Xetra-Schluss: 13.246 (Vortag: 13.199)/ Range: 220 Pkte (Vortag: 97 Pkte)Abgleich der Range (erwartet/Ist) Hoch: 13.303/13.353/ Tief: 13.172/13.133Der DAX sei am Donnerstag und am Freitag wieder in seine neutrale Zone abgerutscht und habe dies am Montag bestätigt. (13.260/40 bis 12.960/40 Punkte) Die Bullen hätten es gestern zwar geschafft, den DAX dynamisch und mit Momentum aus der Zone zu führen, sie habe es aber nicht gewährleisten können, dass der Index am Nachmittag dynamisch und deutlich abgerutscht sei. Der DAX sei im Tageschart exakt bis an die EMA20 gelaufen und habe sich von dort wieder abstoßen können. Damit werde es für die Bullen jetzt noch einmal schwerer. Sie müssten den DAX zunächst über die 13.240/60 Punkte bringen, ihn dort etablieren und versuchen, erneut die 13.300 Punkte zu überwinden.Die gestrige Tageskerze sei allerdings bärisch zu interpretieren. Sollten die Bullen es nicht schaffen, den DAX über der 13.100 Punkte-Marke zu halten, so könnten rasche Abgaben in Richtung der 13.000/12.960 Punkte folgen. Sollte der DAX bis hier hin zurücksetzen, so hätte in diesem Bereich gute Chancen auf Erholung. Ein Tagesschluss unter dieser Marke hätte bärischen Charakter. Sollten die Bullen es heute nicht schaffen, den DAX wieder über die 13.300 Punkte auf Tagesschluss zu bringen, so könnte der Ausbruch gestern als Fehlausbruch interpretiert werden.