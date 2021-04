Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hatte seit 14.420/14.409 aus meiner Sicht rechnerische Ziele bei 14.804, 14.875 und 15.125 gehabt, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Alle drei Ziele seien erreicht worden. Dass der DAX nach Ostern mit einem Gap das Ziel 15.125 übersprungen habe, stelle kein Problem dar. Es freute nur die Big Bänker die dann eben nach dem Ostersprung ab ca. 15.300 verkaufen "durften", statt schon bei 15.125, so die BNP Paribas. Der DAX habe bereits am "Exhausting"-Gap genagt, es aber noch nicht ganz bei 15.111 geschlossen.



Der Rückzug vom Dienstagshoch habe den Charakter einer bullischen Flagge, so dass dringend mit weiteren Jahreshochs (ca. 15.325) gerechnet werden müsse, zumindest der Einstellung des bisherigen Hochs von Dienstag. Einen Hinweis darauf gebe auch das DAX-Sentiment (berechnet durch VDAX NEW und Privatanlegerindex), welches noch keine Hinweise auf ein markantes DAX-Zwischenhoch gegeben habe. Der DAX beginne heute freundlich, die Vorbörse werde aktuell bei ca. 15.250 festgestellt. Ein erster DAX-Widerstand sei heute bei einem FDAX Kurs von 15.275 auszumachen, wovon Sie ca. 10 Punkte abziehen müssten, um den vergleichbaren DAX-Wert zu erhalten (also 15.265). (08.04.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >