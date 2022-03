LANXESS habe heute vor Börseneröffnung die Ergebnisse für das vierte Quartal 2021 veröffentlicht. Das Unternehmen habe einen Anstieg des bereinigten EBITDA um 6,5% auf 213 Mio. Euro (Erwartung: 211,5 Mio. Euro) gemeldet, während die bereinigte EBITDA-Marge von 13,3% in Q4 2020 auf jetzt 10,2% (Erwartung: 10,9%) gefallen sei. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 39,% auf 2,08 Mrd. Euro (Erwartung: 1,91 Mrd. Euro) gestiegen und der Nettogewinn sei mit 29 Mio. Euro ausgewiesen worden, nach einem Nettoverlust von 3 Mio. Euro vor einem Jahr. Das Unternehmen habe eine Dividende von 1,05 Euro pro Aktie beschlossen.



Die Aktien von Fraport würden heute höher gehandelt, nachdem das Unternehmen die Passagierzahlen für Februar bekannt gegeben habe. Der deutsche Flughafenbetreiber habe bekannt gegeben, dass er im Februar 2022 2,1 Millionen Passagiere befördert habe, was einem Zuwachs von 211% im Jahresvergleich entspreche. Das Frachtaufkommen sei um 8,8% im Jahresvergleich gestiegen. Trotz einer massiven Verbesserung des Verkehrsaufkommens habe Fraport gesagt, dass die Omikron-Variante die Nachfrageerholung gedämpft habe.



Einschätzungen von Analysten:



- HSBC stuft adidas auf "kaufen" hoch. Das Kursziel sei auf 270,00 Euro gesetzt worden.



- Vonovia werde bei RBC auf "outperform" hochgestuft worden. Das Kursziel sei auf 53,00 Euro gesetzt worden.







Die europäischen Aktienmärkte notieren am Freitag höher und versuchen, sich von den gestrigen Verlusten zu erholen, so die Experten von XTB.Die Anleger sollten jedoch bedenken, dass diese positiven Zeichen am Markt irreführend sein könnten. An den beiden vorangegangenen Freitagen sei es am Nachmittag zu einer starken Umkehr gekommen, da die Anleger angesichts der geopolitischen Unsicherheiten vor dem Wochenende ihre Positionen hätten reduzieren wollen. Ein ähnlicher Stimmungsumschwung sei auch heute nicht auszuschließen.Der gestrige Pullback beim DAX sei an der kurzfristigen Unterstützungszone im Bereich von 13.300 Punkten gestoppt worden. Der jüngste Rückgang sehe nach einer Korrektur aus, und der heutige Ausbruch über die 200-Stunden-Linie könnte darauf hindeuten, dass der Index kurz davor stehe, die jüngsten lokalen Hochs im Bereich von 14.000 Punkten anzugreifen. Bevor dies jedoch geschehe, müsse der DAX über die Abwärtstrendlinie und die leicht darüber liegende Widerstandszone von 13.800 Punkten ausbrechen. WKN 766403 ) habe heute die Verkaufszahlen für Februar veröffentlicht. Der Automobilhersteller habe bekannt gegeben, dass die weltweiten Verkäufe innerhalb der Volkswagen Gruppe um 17% auf 542.900 Fahrzeuge gesunken seien. Die Verkäufe in China seien um 14% auf 193.800 Fahrzeuge gesunken, während die Verkäufe in Westeuropa um 11% auf 183.800 Fahrzeuge zurückgegangen seien. Die weltweiten Verkäufe seit Jahresbeginn (Januar und Februar) hätten 16% unter denen des Vorjahres gelegen.