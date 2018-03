Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den negativen Vorgaben von den Überseebörsen und insbesondere nach den deutlichen Kursverlusten bei Technologiewerten, ging es am Mittwoch auch für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) abwärts, so die Analysten der Helaba.



Kurzfristig positiv sei die Tatsache zu werten, dass das letzte Swing Low bei 11.726,26 Zählern nicht mehr erreicht worden sei. Insofern bestehe moderates Aufwärtspotenzial, wenngleich zuletzt augenscheinlich geworden sei, dass die Erholungsbewegungen innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends sowohl zeitlich als auch in ihrer Ausdehnung recht begrenzt ausgefallen seien. Zu den bekannten Belastungsfaktoren wie ein drohender Handelskrieg oder die Angst vor steigenden Zinsen hätten sich Sorgen um die zukünftigen Unternehmensgewinne, insbesondere bei den Techwerten gesellt. Frühere Börsenlieblinge wie Tesla würden derzeit teils heftigen Gegenwind zu spüren bekommen. So schicke sich das Papier an, den schwächsten Börsenmonat seit dem IPO in 2010 zu vollziehen. Bisher (MTD) sei es knapp 25% abwärts gegangen.



Erneut sei es dem DAX nicht gelungen, oberhalb der Widerstände in Form einer Gann-Linie (11.963) sowie einer Strukturprojektion (11.969) zu schließen. Immerhin könne das Vorhandensein einer positiven Divergenz auf der Habenseite verbucht werden. Zudem sei an der gestrigen Tageskerze eine ausgeprägte Lunte ausgebildet worden, der Schlusskurs habe im oberen 25%-Bereich der Handelsrange gelegen. Damit gehe die Chance einer leichten Erholung einher, allerdings sollten die Erwartungen nicht allzu hoch aufgehängt werden. Die bereits erwähnten Widerstände würden einen nachhaltigen Charakter aufweisen, selbst wenn diese überwunden werden könnten, würde der DAX bereits bei 12.003 Zählern auf den nächsten Widerstand treffen. Weitere beachtenswerte Marken würden zudem auf 12.053 und 12.092 Punkte entfallen. Als maximales Korrekturlevel stünde der Bereich von 12.180/12.190 Punkten im Raum. Dort würden eine Strukturmarke sowie die 21-Tagelinie aufeinandertreffen. (29.03.2018/ac/a/m)