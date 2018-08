Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat sich zum Ende letzter Woche erneut abgeschwächt und den Handel mit einem Minus von 0,2% bei 12.210 Punkten beendet, berichten die Analysten der Helaba.



Während der Handelsstreit zwischen den USA und China etwas in den Hintergrund getreten sei, habe die erneute Kursschwäche der Türkischen Lira für Nervosität gesorgt. Diese habe zum US-Dollar zwischenzeitlich mehr als 10% nachgegeben, sich später aber wieder festigen können. Die Ursachen der Währungsverluste seien noch nicht bereinigt. Gegen den Trend hätten sich die Bayer-Aktien (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) erholt (+1,8%), nachdem diese in den Tagen zuvor wegen Sorgen vor Milliardenrisiken durch Glyphosat-Prozesse in den USA massiv unter Druck gekommen seien.



Das Chartbild des DAX habe sich wenig verändert. Solange der Index unterhalb der Widerstände um 12.400 und 12.460 handle, würden die Perspektiven getrübt bleiben und ein Test des Ausgangsniveaus der Aufwärtsbewegung von Juni bis Juli bei 12.104 sollte ins Kalkül gezogen werden. Im Tages- und Wochenchart stünden MACD und Stochastic unverändert im Verkauf, das Kursmomentum sei negativ und der steigende ADX lasse auf die Etablierung einer nachhaltigen Abwärtsbewegung schließen. Zudem sei es trotz der jüngsten Verluste nicht zu einer überverkauften Marktlage gekommen, die für eine vorübergehende Erholungsphase sprechen würde. Sollte die Marke von 12.104 Zählern unterschritten werden, stünde einem Test des Jahrestiefs nichts im Wege, das Ende März bei 11.726 markiert worden sei. Unterstützungen auf dem Weg dorthin würden sich noch bei 12.003 und 11.830 lokalisieren lassen. (20.08.2018/ac/a/m)