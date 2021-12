Paris (www.aktiencheck.de) - Was war das für ein turbulentes Jahr! 2021 stand lange unter dem Vorzeichen der abklingenden Pandemie - nur um mit Diskussionen über mögliche Lockdowns in die Weihnachtspause zu gehen, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".15.000er-Marke sollte haltenDem stünden aber auch abseits von Corona einige Risikofaktoren gegenüber. Die Stimmungslage in der deutschen Wirtschaft werde von Monat zu Monat schlechter. Die steigenden Preise und die anhaltenden Lieferschwierigkeiten würden Konsumenten und Produzenten gleichermaßen mürbe machen. Mit Blick auf das kommende Jahr stünden Anleger vor einigen Herausforderungen. Diese zu meistern könne eine Weile dauern. Der DAX befinde sich dennoch charttechnisch in einer günstigen Ausgangslage: Der Trend sei intakt und von Kaufpanik sei Ende des Jahres nichts zu spüren. Solange die 15.000-Punkte-Marke halte, würden Anleger im DAX ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis vorfinden - allen Unsicherheiten zum Trotz. (23.12.2021/ac/a/m)