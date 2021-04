Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die Seitwärtskonsolidierung von Mittwoch trug "die Züge einer bullischen Fortsetzungsformation im Aufwärtstrend. Diese sollte nach oben aufgelöst werden", wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



In der Tat sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) von 15.008 bis über 15.107 gestiegen.



Der DAX hat seit 14.420/14.409 aus Sicht der BNP Paribas rechnerische Ziele bei 14.804, 14.875 und 15.128 gehabt. Das dritte und somit vorerst letzte Ziel in diesem Zyklus bei 15.128 dürfte heute auch erreicht werden. Der DAX beginne heute nämlich deutlich im Plus, die Vorbörse sei schon bei 15.310 gewesen. Der Index sei zudem heute zu Beginn klar überkauft und könnte spätestens ab 10 Uhr beginnen, zu korrigieren. Erstes Konsolidierungsziel wäre der XETRA DAX-Schlusskurs von vor Ostern, also 15.107. Oberhalb von 15.320 kann die BNP Paribas heute also Ziel noch den Tages Pivot R3 des FDAX bei 15.429 benennen, was etwas dem DAX Wert von 15.420 entspricht. (06.04.2021/ac/a/m)



