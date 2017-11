Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag hatte es in sich, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Während der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zunächst ein neues Allzeithoch (13.526 Punkte) habe realisieren können, habe die im Anschluss aufkommende Gewinnmitnahmebereitschaft die deutschen Standardwerte bis auf deutlich unter 13.400 Punkte gedrückt. Aufgrund dieser Entwicklung ergebe sich im Tageschart ein "bearish engulfing", welches die Körper der drei vorangegangenen Kerzen umschließe. Da der DAX praktisch auf Tageshoch in den Handel gestartet sei und nahezu auf -tief den Tag beendet habe, entstehe das negative Candlestickmuster zudem in seiner "reinsten" Form. Damit sei das Aktienbarometer auch unter das obere Bollinger Band (akt. bei 13.528 Punkten) zurückgefallen.



In der Summe lägen eine ganze Reihe von Signalen vor, welche zumindest kurzfristig eine Verschnaufpause der deutschen "blue chips" nahelegen würden. In die gleiche Kerbe schlage der RSI, der nach historisch heißgelaufenen Niveaus der gestrigen Abgabebereitschaft Tribut zollen müsse. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten kurzfristig das jüngste Aufwärtsgap (13.341 zu 13.255 Punkten) als nächsten Rückzugsbereich betonen. Darunter definiere eine weitere Kurslücke bei 13.187/145 Punkten die nächste Haltezone. (08.11.2017/ac/a/m)