Evotec habe in H1 ein Umsatzplus von 16% auf EUR 207,1 Mrd. erreicht und das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) um 51% auf EUR 58,2 Mio. steigern können. Für das Gesamtjahr2019 rechne der Vorstand mit steigenden Erlösen.



Nordex habe in H1 einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen, den Erlösen von EUR 990,8 (Vorjahr: 957,1) Mio. habe ein operatives Ergebnis (EBITDA) von EUR 17,1 Mio. (Vj. 38,4) entgegen gestanden. Die EBITDA-Marge habe damit bei 1,7% gelegen. Der auf EUR 5,3 (3,2) Mrd. gewachsene Projekt-Auftragsbestand des Windturbinenbauers stimme den Vorstand zuversichtlich, die Jahresziele zu erreichen.



HHLA habe dank starker Zuwächse im Segment Logistik und einer erneut moderaten Steigerung der Erlöse bei der Immobilienbewirtschaftung kräftig zugelegt. Der Umsatz habe um 9,6% auf EUR 693,7 Mio. zugenommen, das Betriebsergebnis (EBIT) sei um 14,4% auf EUR 114,3 Mio. gestiegen, was den Hamburger Hafenkonzern bestärkt habe, seine prognostizierten Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen.



LEONI habe sich ein Sparprogramm mit Stellenabbau und Aufgabe der Draht- und Kabel-Sparte verordnet, nachdem sich der Schuldenberg des Autozulieferers im vergangenen Jahr auf EUR 1,2 Mrd. verdoppelt habe. Der Umsatz sei in H1 um 5,5% auf EUR 2,65 Mrd. gesunken.



Am Devisenmarkt seien am Mittwoch sichere Währungen (Schweizer Franken oder Japanischer Yen) gefragt gewesen. Der Euro sei mit 1,1138 leichter aus dem Handel gegangen.



Die Ölpreise hätten sich leicht verändert, WTI sei auf rund 55 USD gesunken, Brent habe leicht zugelegt. Wenn es an den Börsen krisele, steige der Goldpreis, diesmal auf über USD 1.516. (15.08.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - An der deutschen Börse ( DAX -2,19%, MDAX -2,39%, TecDAX -2,73%) ging es zur Wochenmitte bergab, der DAX fiel auf ein Viereinhalb-Monatstief, so die Analysten der Nord LB.Nach guten Bilanzzahlen hätten RWE zulegen können (+0,6%); sonst sei es nur für Beiersdorf und Vonovia bergauf gegangen. Infineon thyssenkrupp und Deutsche Bank hätten 4,2 bis 5,5% verloren.Die US-Börsen ( Dow Jones -3,05%, S&P-500 -2,93%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -3,08%) hätten einen Absturz wie lange nicht erlebt. Vor allem bei einigen Nebenwerten habe es zweistellige Ausschläge gegeben. Nikkei 225 sei es -1,44% abwärts auf 20.356,99 Punkte gegangen.RWE verzeichne in H1 einen EBITDA-Anstieg von 20% auf EUR 1,37 Mrd. und könne beflügelt durch diese Gewinnsteigerung den Energiekonzern zum Ökostrom-Riesen umbauen. Schon Ende Juli sei die Prognose für das Gesamtjahr angehoben worden. Im September wolle RWE die Ökostromgeschäfte der Tochter innogy und des Konkurrenten E.ON übernehmen.