Paris (www.aktiencheck.de) - Die deutliche Erholung des deutschen Vorzeige-Börsenbarometers wurde in dieser Woche jäh unterbrochen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seit seinem Jahrestief bei rund 12.830 Zählern am 8. März gut 2.000 Punkte zugelegt, sei es im Wochenverlauf zwischenzeitlich um rund 500 Punkte nach unten gegangen. Neben der zuletzt mit 7,3 Prozent auf das höchste Niveau seit 1981 gestiegenen Inflation habe vor allem der anhaltende Krieg in der Ukraine auf die Stimmung gedrückt. Damit verbunden hänge die Gefahr eines russischen Gas-Stopps über der deutschen Volkswirtschaft - und somit über dem Aktienmarkt. Dass die US-Notenbank einen straffen geldpolitischen Kurs in Aussicht stelle, sorge bei den Anlegern ebenfalls für schlechte Laune. Erst am Mittwoch habe die FED-Gouverneurin Lael Brainard bekräftigt, der Teuerung mit einer ganzen Serie von Zinserhöhungen zu begegnen.



Laut Bloomberg Intelligence könnten zudem schnellere Zinserhöhungen der EZB folgen als geplant. Angesichts dieser Gemengelage verwundere es kaum, dass die Börsianer immer pessimistischer würden. Mit -1,5 signalisiere etwa das DAX-Sentiment laut einer Untersuchung des Analysehauses AnimusX wieder niedergeschlagene Stimmung, nachdem der Indikator in der vergangenen Woche erstmals in diesem Jahr in den neutralen Bereich gestiegen sei. Auch die Zukunftserwartung bröckle. Dies schaffe - zumindest in der Theorie - gute Einstiegschancen für antizyklisch denkende Naturen. "Buy the dip" laute die Devise, die angesichts der aktuell schwer einzuschätzenden Lage an den Märkten aber mit mehr Vorsicht umgesetzt werden sollte. (08.04.2022/ac/a/m)

