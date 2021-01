Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nicht zuletzt durch das feiertagebedingte Fehlen der US-Marktteilnehmer mangelte es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu Wochenbeginn an neuen Impulsen, so die Analysten der Helaba.Die Gewinnerliste werde von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) mit einem Zugewinn von 7,26 Prozent und Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) (+6,66%) angeführt. Das Infineon-Papier habe bereits im abgelaufenen Jahr die beste Performance verbucht. Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) (-5,47%) und Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) (-6,36%) würden unter den DAX-Werten seit Jahresbeginn die größten Abschläge aufweisen.Aus charttechnischer Sicht bemerkenswert sei, dass der DAX erneut in der Lage gewesen sei, einen nachhaltigen Rutsch unter die 21-Tagelinie (13.736) zu verhindern. Solange dies weiterhin gelinge, würden die Gefahren auf der Unterseite überschaubar bleiben. Andernfalls würde zunächst die Fibonacci-Marke bei 13.477 Punkten in den Fokus rücken. (19.01.2021/ac/a/m)