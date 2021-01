Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist erfolgreich ins Jahr 2021 gestartet - und zwar so sehr, dass er aktuell ein Allzeithoch nach dem nächsten erklimmt, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zahlreiche KursstützenDass der DAX sich dennoch in so prächtiger Verfassung präsentiert, komme natürlich nicht von ungefähr. Die Hoffnungen der Börsianer würden zum einen auf einer Durchimpfung der Bevölkerung und damit einhergehend auf einer schrittweisen Rückkehr zur "Normalität" ruhen. Vor allem der Konsum sollte der Wirtschaft im Laufe des Jahres einen ordentlichen Schub verleihen, hätten die Deutschen im vergangenen Jahr doch so viel auf die hohe Kante gelegt wie nie zuvor. Mut mache zudem, dass Deutschlands wichtiger Handelspartner China die Corona-Pandemie wirtschaftlich besser weggesteckt habe als Europa und einige Konjunkturindikatoren wie etwa die Einkaufsmanagerindices ein kräftiges Wachstum signalisieren würden. Dass die Zinsen noch sehr lange Zeit auf dem aktuell niedrigen Niveau verharren dürften, sollte den DAX ebenfalls stützen, seien und würden Anlage-Alternativen zu Aktien somit doch rar bleiben. Und dass die US-Demokraten offenbar auch die Senats-Stichwahl im Bundesstaat Georgia hätten gewinnen können, bringe wohl zusätzliche Fantasie in den DAX. Aber: Viele Fragen rund um die Corona-Pandemie seien weiterhin unbeantwortet. Anleger sollten daher trotz der aktuell guten Stimmung wachsam bleiben. (08.01.2021/ac/a/m)