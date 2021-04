Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) arbeitet an einer Konsolidierung, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Abschluss sei prinzipiell nicht gefunden, wenn man normale Maßstäbe anlege. Hierfür wäre ein gehandelter XETRA DAX-Kurs von 15.145 oder 15.111 nötig. Dennoch müsse man dem DAX auch direkte neue Jahreshochs zutrauen, zumal dies Dow Jones, NASDAQ 100, S&P 500 sowie EURO STOXX 50 und der französische CAC 40 gestern vorgemacht hätten.



Der kleine Verfallstermin für DAX-Optionen könnte heute bis 13 Uhr noch seine Wirkung entfalten, aber das nur am Rande. Dieser Satz solle nur deutlich machen, dass der DAX erst ab 13 Uhr wieder so richtig "frei" sei. Erste DAX-Widerstände des Tages seien für den XETRA DAX ggf. noch 15.282 (das hänge davon ab wie sich die Vorbörse zw. 8 und 9 Uhr verändere), wegen der noch stärkeren Vorbörse aber vorbörslich bereits auch schon das DAX-Level 13.298 und die beiden Allzeithochs bei 15.312 (XETRA) und 15.326 (auf einen DAX-Kurs verrechnetes FDAX-Allzeithoch). (16.04.2021/ac/a/m)



