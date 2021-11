Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX klar intakt, allerdings bewege er sich nun auch in sehr dünner Luft an mehreren Widerständen.



Die Short-Szenarien: Der DAX drehe am Widerstandsbereich um 16.080 Punkten wieder nach unten ab und leite eine Abwärtskorrektur ein, die nach dem langen Hochlauf bereits überfällig sei. Zumal der DAX im Monatschart auch den Bereich um den oberen Fibonacci-Fächer erreicht habe und hier in den vergangenen Monaten immer wieder nach unten abgeprallt sei. Die erste Anlaufmarke einer Abwärtskorrektur wäre dabei der 10er EMA im Tageschart. Gehe es weiter tiefer, wäre mit einem Rücklauf zum 50er EMA zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne über den Widerstand bei 16.080 Punkten nach oben ausbrechen und Kurs auf den Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 16.150 Punkten nehmen. Gelinge hier ein Durchbruch nach oben, würde ein langfristiges Stärkesignal entstehen und ein Hochlauf bis 16.500 Punkte wahrscheinlich werden. (09.11.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Verlaufstief bei 14.818 Punkten vom 06. Oktober in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die bullishe Tageskerze vom 06. Oktober mit dem langen unteren Schatten und dem kleinen Kerzenkörper, dazu direkt am 200er EMA, habe dabei das Startsignal der Aufwärtsbewegung gebildet. In der Folge habe der DAX über den 10er und 50er EMA im Tageschart ansteigen und damit ein weiteres Stärkesignal generieren können. Fast ohne Abwärtskorrektur habe der Index dann weiter hochgezogen, wobei die bullishe Überschneidung des 10er EMA über den 50er EMA dem DAX weiteren Auftrieb gegeben habe. Das bisherige Verlaufshoch dieser Aufwärtsbewegung sei bei 16.084 Punkten erreicht worden. Aktuell bewege sich der DAX am Widerstandsbereich seitwärts und habe dabei drei kleine Tageskerzen ausgebildet.