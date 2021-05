Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Das umsatzarme DAX-Tief des Feiertags, welches unter dem Mindestziel der laufenden Abwärtsbewegung bei 14.845 (Tief 14.816) markiert wurde, hinterließ Donnerstagabend ein gewisses Zufriedenheitsgefühl und die Ahnung, dass die 20-tägige Korrektur des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) von 15.502 beendet sein könnte, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Genauso sei es. Der DAX habe sich von 15.816 erneut hoch bis zum Allzeithoch katapultiert, was gestern nur knapp verfehlt worden sei.



Über DAX 14.800 gehe es im Zweifel mit dem DAX erstmal wieder aufwärts Richtung des Jahreshochs 15.502. Die Vorbörse habe das Ziel 15.502 in diesen Sekunden exakt erreicht. Oberhalb von 15.502 wären heute maximal 15.625/15.650 erreichbar. Grund: Volatilitätsprinzipien. Ein weiteres oberes DAX-Ziel stelle neben 15.502 im Falle des DAX-Ausbruchs über 15.502 auch die große 161% Extension der letzten 20 Tage Flagge bei DAX 15.941 dar. Man sollte aber bedenken, dass sich der DAX kaum dauerhaft über die obere Trendkanalbegrenzung erheben könne, was den DAX somit heute bei 15.480 eindämme. (18.05.2021/ac/a/m)



