Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegte sich gestern nach schwachem Start von 12.000 bis 12.270 aufwärts und erreichte damit das Vorgängerhoch der letzten Tage, wie aus der Veröffentlichung "daily DAX" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDer DAX befinde sich seit 13.600 und nochmals seit 12.600 in einer Abwärtstrendphase, die bestätigt erst über 12.600 ende. Ein Ziel der Unterseite dieser Tage sei 12.003 gewesen. Es sei erreicht worden. Bis 15.03. gebe es zudem noch das mögliche Erweiterungsziel 11.150/11.000. Bei 12.270/12.307 befinde sich heute die vorentscheidende Kurszone. Bleibe der DAX bei 12.270/12.300 stecken, so falle er bis 12.160/12.120. Unter 12.120 gäbe es klare Verkaufssignale. Könne der DAX hingegen 12.307 per Stundenschluss bezwingen, so eröffne sich Anstiegsspielraum bis 12.600. (08.03.2018/ac/a/m)