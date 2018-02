Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Monat Februar geht heute zu Ende. Er war gekennzeichnet von einem massiven Kursrutsch von 13.600 bis 12.000, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Was danach gekommen sei, habe auch keine Bäume ausgerissen, es sei nur eine bärische Flagge die in vielen Fällen so oder so bald neue Jahrestiefs nach sich ziehe.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bewege sich seit dem Tief vom 22.2. bei 12.285 in einem 2. Flaggenabschnitt. Die Zeit für diesen Abschnitt laufe am 1. März im Tagesverlauf ab. Das könne durch grafische Projektion berechnet werden. Dabei könnten maximal 12.900 erreicht werden und das kleine Zwischentief 12.285 dürfe nicht vorzeitig unterschritten werden. Unter 12.500 gehe es heute im Zweifel aber vorrangig abwärts. 12.400 könne man heute als Unterstützung bezeichnen. Nur über 12.500 (Stundenschluss zähle) würden Ziele bei 12.600, 12.640/12.680 reaktiviert werden. Unterhalb von 12.275 würden bereits größere Verkaufssignale entstehen. Dann wäre 12.165 das nächste Ziel. (28.02.2018/ac/a/m)