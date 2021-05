Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Sowohl im Vergleich zum Vorwochenschlusskurs als auch zum Eröffnungskurs ging der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am vergangenen Freitag nahezu unverändert aus dem Handel, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese recht nüchterne Feststellung könnten Marktteilnehmer durchaus auf der Habenseite verbuchen, denn es sei weiterhin bemerkenswert mit welcher Souveränität die deutschen Standardwerte derzeit Angriffe der Bären kontern würden. So habe sich der DAX auch letzte Woche deutlich von seinem Verlaufstief (14.961 Punkten) erholen können. Auf Wochenbasis stehe dadurch der dritte "Hammer" in Folge zu Buche. In dieser Gemengelage würde der heute realistisch erscheinende Anstieg über die bisherigen Rekordstände bei 15.502/15.538 Punkten nicht nur die beschriebenen Candlestickmuster auflösen, sondern generell nochmals für ein prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen. Schließlich wäre im Erfolgsfall auch eine Richtungsentscheidung zwischen der zuletzt diskutierten konstruktiven Konsolidierung und der drohenden Topformation gefallen. Als Signallevel für eine negative Weichenstellung würden weiter die jüngsten Verlaufstiefs bei 14.800 Punkten fungieren, die durch eine alte Trendlinie aus dem Jahr 2015 (akt. bei 14.815 Punkten) noch zusätzlich verstärkt würden. (25.05.2021/ac/a/m)

