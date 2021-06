Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - An den letzten beiden Handelstagen verblieb die Handelsspanne des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) innerhalb des Pendants vom 23. Juni, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die beschriebenen Innenstäbe würden ihnen die Gelegenheit geben, die deutschen Standardwerte in einer höheren Zeitebene auf den Prüfstand zu stellen. Auch im Wochenbereich gebe es derzeit nur geringe Veränderungen. So lägen beispielsweise die Wochenschlusskurse seit Anfang Mai allesamt in einem engen Kursband zwischen 15.400 und 15.693 Punkten. Auf Monatsbasis ergebe sich mit Blick auf den nahenden Monatsultimo (bisher) eine Schwankungsbreite von unter 500 Punkten, was auf prozentualer Basis einer Hoch-Tief-Spanne von 3,2% entspreche. In der Vergangenheit hätten solche schwankungsarmen Perioden oftmals als idealer Nährboden für den nächsten Trendimpuls gedient! Trotz der geringen Ausschläge habe sich auf der Indikatorenseite das MACD-Ausstiegssignal aus der Vorwoche verfestigt. Zur Erinnerung: Das negative Schnittmuster sei auf historisch hohem Niveau entstanden. Als strategische Risikobegrenzung sei weiterhin das Tief von Mitte Mai bei 14.816 Punkten prädestiniert, welches bestens mit der Trendlinie über die Hochs von 2015 und 2018 (akt. bei 14.807 Punkten) harmoniere. (28.06.2021/ac/a/m)

