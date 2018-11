Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die letzten beiden Handelstage hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) jeweils die Parallele (akt. bei 11.246 Punkten) zum Abwärtstrend seit Mitte Juni getestet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auf diesem Niveau sei dann aber jedes Mal Kaufinteresse aufgekommen, was Anleger an den Lunten der letzten beiden Tageskerzen ablesen könnten. Auf Wochenbasis sei das Aktienbarometer aber - wie bereits in den letzten Wochen - um die 200-Wochen-Linie (akt. bei 11.501 Punkten) gependelt. Interessanterweise seien die Handelsspannen der letzten beiden Wochen dabei innerhalb des Pendants der Vorwoche verblieben. Nach unten aufgelöst wären die dadurch entstehenden Innenstäbe bei Notierungen unterhalb der Marke von 11.233 Punkten. Hier sei die Verbindung zur Konstellation auf Tagesbasis, denn bei einem Abgleiten unter das zuletzt genannte Level wäre gleichzeitig auch die eingangs angeführte Trendlinie unterschritten. Steiniger sei der Weg nach Norden. Auf der Oberseite würden die letzten Wochenhochs bei gut 11.600 Punkten lediglich den Auftakt zur entscheidenden Widerstandszone markieren, die sich zusätzlich aus einem Fibonacci-Level (11.726 Punkte) sowie vor allem der Nackenzone der bekannten Schulter-Kopf-Schulter-Formation bei rund 11.800 Punkten definiere. (19.11.2018/ac/a/m)