Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem schwierigen Wochenauftakt gab es beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am vergangenen Freitag zumindest den erwarteten versöhnlichen Wochenabschluss, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Trotz der Kursavancen sei das Aktienbarometer dabei innerhalb der Handelsspanne des Vortages ("inside day") verblieben. Auffällig seien dabei die recht dicht beieinanderliegenden Hochs der letzten beiden Handelstage bei 13.171/13.188 Punkten. Zusammen mit der 200-Stunden-Linie (akt. bei 13.195 Punkten) entstehe hier eine markante Widerstandszone, deren Überwinden zumindest die letzten Verlaufshochs bei 13.301/338/374 Punkten wieder in den Mittelpunkt rücke. In der höheren Zeitebene auf Wochenbasis steche zum einen die markante Lunte der jüngsten Wochenkerze ins Auge. Knapp unterhalb der Marke von 13.000 Punkten schienen die deutschen Standardwerte also gut unterstützt zu sein. Für noch wichtiger würden die Analysten zum anderen aber die letzten Wochenhochs halten. Während der vergangenen fünf Wochen habe der DAX seine Wochenhochs stets in einem engen Kursband zwischen 13.301 und 13.374 Punkten ausgebildet. Die Bedeutung der o. g. Hürden sollten Anleger deshalb keineswegs unterschätzen. Ein Lüften dieses Deckels stelle den entscheidenden Katalysator dar, um das bisherige Allzeithoch bei 13.597 Punkten nochmals anzusteuern. (09.12.2019/ac/a/m)



