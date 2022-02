Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Erholung vom Wochenbeginn ist in der zweiten Wochenhälfte verpufft, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Unter dem Strich ergebe sich auf Wochenbasis eine Kerze mit markantem Docht und kleinem Kerzenkörper. Die erneute Kursschwäche vom Freitag sorge zudem dafür, dass sich das "Todeskreuz" zwischen 50- und 200-Tage-Linie (akt. bei 15.607/15.620 Punkten) verfestigt habe. Der mittelfristige Durchschnitt sei also stärker unter die längerfristige Glättung gerutscht. Auf Wochenbasis bleibe es bei den vielfach diskutierten Leitplanken zwischen gut 15.600 und knapp 15.000 Punkten. In jeder der letzten vier Wochen habe das Aktienbarometer sowohl die obere als auch die untere Begrenzung getestet. Entsprechend dürfte ein Ausbruch aus der angeführten Handelsspanne wegweisenden Charakter besitzen. Bei den Schlüsselmarken auf der Unterseite müssten Investoren darüber hinaus im Hinterkopf haben, dass ein Abgleiten unter 15.000/14.800 Punkte die derzeit noch gültige große Tradingrange der letzten Monate in eine Toppbildung umschlagen ließe. Charttechnisch käme eine negative Weichenstellung einer "harten Vollbremsung" gleich. (21.02.2022/ac/a/m)

