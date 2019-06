Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verlängerte am Freitag die Korrekturphase in Folge des letzten Trendbruchs und bildete ein 2. Korrekturstandbein aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Dies sei klar geworden, als der DAX unter 12.130 nachgegeben habe. Der DAX sei daraufhin regelkonform unter das Tief des 1. Korrekturstandbeins (12.068-x) gefallen. Kurz darauf habe es ausgehend von der 200 Stunden Limit (12.049) wieder Anstiegsversuche gegeben.



Wir treten in die Woche des großen Verfalls ein, so die BNP Paribas. Am Freitag um 13 Uhr komme es diesbezüglich zum Höhepunkt. Die neuesten Anstiegsversuche der letzten Handelsstunden müssten sich im Bereich 12.118/12.129 (IKH/h1 und Wolkenunterkante) auf Durchschlagskraft erweisen. Im Erfolgsfall locke oberhalb von 12.158/12.172 eine Zielzone bei 12.225/12.250. Pralle der DAX hingegen bei 12.116/12.143 nach unten ab, so wäre 12.049 (EMA200/h1) das Ziel. Unterhalb von 12.049 (Stundenschluss zählt als Signal) würden die Abwärtsrisiken steigen. (17.06.2019/ac/a/m)

