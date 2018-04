Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) endete auch gestern über 12.525, dem wichtigen EMA200 des Tageskerzencharts, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Zugleich sei der VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) weiter auf neue Monatstiefs kollabiert. Tag 4 in der Woche der "200er" Durchschnitte, EMA+SMA! Hier sei die heutige DAX Prognose.



Eine absolvierte 100 Punkte Konsolidierung von 12.640 zu 12.548 genüge schon allen Anforderungen. Im besten Fall gebe es also direkt neue Wochenhochs und die Annäherung an das Ziel 12.661 (SMA200/Tag). In einem anderen Fall kehre der DAX heute bei ca. 12.605 nochmal nach unten um und verlängere die Konsolidierung mit einem weiteren Tief im Bereich 12.548/12.507. Unter 12.477 würde die bullische Ausrichtung für das Ziel 12.661 wieder in Frage gestellt werden. Dann wäre 12.375 das Ziel, später auch 12.305. Gelinge der Tagesschluss über 12.661, dann wäre der Weg frei bis 12.950 (rechte Schulter einer großen SKS). (19.04.2018/ac/a/m)