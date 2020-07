Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ist es am Freitag zu einer kleinen Verschnaufpause gekommen, nachdem es tags zuvor kräftig nach oben ging und der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die Marke von 12.600 Punkten überwunden hat, berichten die Analysten der Helaba.Heute dürfte ein deutlicher ISM-Anstieg des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes die Konjunkturhoffnungen zunächst aufrechterhalten. In den nächsten Tagen stünden aber nicht viele marktbewegende Daten im Kalender. Vielleicht könnte dies zum Anlass einer Korrekturphase genommen werden. Erste DAX-Indikationen würden auf eine sehr freundliche Eröffnung schließen lassen.Der DAX halte sich oberhalb der 200-Tagelinie. Auch die Unterstützungslinie des März-Aufwärtsimpulses (12.427) sei intakt, wenngleich die Aussagekraft der Trendlinie wegen seiner Steilheit nur eingeschränkt sei. Etwas unterhalb (12.335) sei die für den tertiären Trend relevante 21-Tagelinie zu finden. Nachdem der DAX zuletzt mit dem Versuch gescheitert sei, die 12.616er Marke hinter sich zu lassen, könnte dies heute gelingen. Sollte dies der Fall sein, würden die Widerstände bei 12.783 (auf das März-Tief zurückgehende lineare Regression), 12.801 (Begrenzung der Ichimoku-Wolke auf Wochenbasis), 12.885 (Fractal), 12.945 und 12.968 relevant. Spätestens mit dem Erreichen der letztgenannten Marke würden die Karten neu gemischt, zumal verschiedene Indikatoren Schwächen offenbaren würden, der ADX weiter nachgebe und auch das Volume Ratio seit Wochen negativ ausfalle. Unterstützungen seien heute bei 12.668 und 12.616 Punkten zu finden. (06.07.2020/ac/a/m)