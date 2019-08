Ausblick: Die Bären hätten zugeschlagen und den DAX unter einen wichtigen Support gedrückt. Sollte die Käuferseite nicht zu einem direkten Konter ansetzen, wäre sogar die Wiederaufnahme des Abwärtstrends seit Anfang Juli möglich.



Die Short-Szenarien: Unterhalb von 11.726 Punkten bleibe der Index in gefährlichem Terrain. Abgaben bis weit unter die 11.556 Punkte-Marke seien jederzeit möglich, ehe der Index zunächst im Bereich von 11.430 Punkten zu einer Erholung ansetzen dürfte. Darunter wäre der Abwärtstrend reaktiviert und eine Verkaufswelle könnte direkt bis an den Support bei 11.266 Punkten führen. Unterschreite der DAX auch diese Marke, wäre ein Einbruch bis 11.150 Punkte wahrscheinlich.



Die Long-Szenarien: Sollte es der Käuferseite dagegen gelingen, den starken Widerstand bei 11.726 Punkten doch noch zu durchbrechen, würde ein bullishes Signal aktiviert, dem zunächst ein Anstieg bis 11.865 Punkte folgen dürfte. Dort hätten die Bären die Chance, den Abwärtstrend fortzusetzen. Aufgrund des starken Kaufsignals, das dagegen ein Ausbruch über 11.865 Punkte auslösen würde, könnte es in der Folge auch zu einem Anstieg bis 12.104 Punkte kommen. (26.08.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Mitte August mit der Rückeroberung der wichtigen Unterstützung bei 11.430 Punkten einsetzende Erholung hatte den DAX in den letzten Tagen wieder über die zuvor im Rahmen des steilen Einbruchs der letzten Wochen unterschrittene Unterstützung bei 11.726 Punkten geführt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Anschließend habe der Index auch an den Widerstand bei 11.865 Punkten angezogen. Diese Marke habe die Erholung abgebremst. Schon am Donnerstag sei es auf diesem Niveau zu einer Gegenbewegung gekommen. Nach einer kurzen Anstiegsphase im frühen Freitagshandel habe sich dieser Abwärtsimpuls am Nachmittag fortgesetzt und den Index deutlich unter die 11.726 Punkte-Marke gedrückt.