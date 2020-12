Ausblick: Die ewige Seitwärtsbewegung unter dem massiven Widerstandsbereich ab 13.300 Punkten gehe weiter.



Die Short-Szenarien: Der DAX schaffe es nicht, den Widerstandsbereich nachhaltig nach oben zu durchbrechen. Für einen Abprall am Widerstand könnten ein weiter steigender Euro und ein harter Brexit sorgen. Die erste Anlaufmarke wäre dann die Unterstützung bei 13.200 Punkten, darunter würde dann wohl die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 12.980/13.000 Punkten angelaufen werden. Gehe es noch tiefer, könnten die Bären Kurs auf das erste untere Gap bei 12.600 Punkten nehmen. In diesem Bereich verlaufe aktuell auch der 200er EMA bei 12.560 Punkten. Erst unter dem 200er EMA würde sich die Lage für den DAX wieder nachhaltig eintrüben und ein Kursrückgang zum unteren Fibonacci-Fächer bei 11.450 Punkten wahrscheinlich werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX schaffe einen nachhaltigen Durchbruch über 13.350 Punkte und nehme Kurs auf das obere offene Gap bei 13.500 Punkten. Gehe es höher, dürften die Bullen das Allzeithoch bei 13.795 Punkten ansteuern. (11.12.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX versuchte am Mittwoch erneut einen Ausbruch über den Widerstandsbereich bei 13.300/13.350 Punkten und konnte bis 13.454 Punkte ansteigen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Folge sei der DAX aber noch im Tageshandel wieder abgesackt und mit einer sehr bearishen Tageskerze aus dem Handel gegangen. Diese bearishe Tageskerze sei am Vortag mit weiter fallenden Kursen bestätigt worden. Der DAX sei weiter abgesackt und habe das Eröffnungsgap vom Mittwoch bei 13.297 Punkten geschlossen. Im Tagestief seien 13.213 Punkte erreicht worden, dann habe sich der DAX wieder etwas erholen und bei 13.295 Punkten aus dem Handel gehen können. Vorbörslich zeige sich der Index am heutigen Freitag im Bereich von 13.270 Punkten leicht tiefer.