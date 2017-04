Der DAX sei heute Morgen bei 12.188 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er starte damit 36 Punkte unter dem TS von gestern Abend, aber 47 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 12.200 Punkte zu schieben und dort zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.111/13 und dann die 12.225/28 Punkte anzulaufen. Sollte der DAX bis in den Bereich der 12.225/28 Punkte laufen, so könnten sich hier Rücksetzer einstellen. Schaffe er es, diese Marke zu überwinden, so wären die 12.234/37 und dann das TH von gestern die nächsten relevanten Anlaufmarken. Gehe es heute über die 12.244 Punkte, so hätte der DAX dann das Potenzial, die 12.255/58, die 12.267/69 und im Nachgang dessen dann die 12.274/76 Punkte zu erreichen.



Könne der DAX sich heute nicht über der 12.200 Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 12.173/71 bzw. im Nachgang dessen bis an die 12.158/55 bzw. dann bis an die 12.138/36 Punkte gehen könnten. Könne sich der DAX nicht bei 12.138/36 Punkte stabilisieren, so könnten die weiteren Rücksetzer bis zunächst bis zum TT von gestern gehen könnten. Setze der Index bis dahin zurück, so bestünden hier gute Chancen der Erholung. Würden diese sich aber nicht einstellen, so wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 12.105/00 und dann bis 12.088/85 gehen könnten. Bei 12.088/85 verlaufe aktuell die UK des Keils, sodass auch hier Chancen der Erholung gegeben seien. Sollte es heute unter die 12.085 Punkte gehen, so wären die 12.069/66, die 12.051/48 und die 12.038/35 Punkte weiter Anlaufmarken.



Im Rahmen der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten könnte sich am Nachmittag eine erhöhte Vola einstellen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.198 als auch bei 12.202/08/25/34/44/55/74/81/97 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.312 als auch bei 12.339 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.198/73/55/37/24 als auch bei 12.090/68/38 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 11.987/87/11 als auch bei 11.906 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.225 (12.255) bis 12.115 (12.051) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (07.04.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am gestern Morgen bei 12.141 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Mit Aufnahme des Xetra-Handels sei es zunächst etwas abwärts gegangen, wobei sich der DAX bereits bei 12.116 Punkten habe stabilisieren und im Nachgang dessen auch erholen können. Er sei im Handelsverlauf sukzessive angestiegen und habe am späten Nachmittag die 12.200 Punkte-Marke erreicht und überschritten. Die Bullen hätten dafür gesorgt, dass es zu einem positiven Xetra-Schluss gekommen sei. Nachbörslich habe der DAX in einer engen Range seitwärts geschwankt. Der Index sei bei 12.222 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.233 Punkte weiter bis in den Bereich der 12.245/47 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich am Nachmittag eingestellt, das Anlaufziel sei um 1 Punkt verfehlt worden. Das Setup habe damit auf der Oberseite sehr gut gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.130 Punkte knapp unter die nächste Anlaufmarke bei 12.119 Punkten gegangen. Hier seien es 4 Punkte mehr geworden als erwartet.Chartcheck:Der DAX habe sich gestern im Handelsverlauf deutlich erholen können. Er habe sich erneut über die 12.200 Punkte schieben und wieder einen grünen Xetra-Schluss formatieren können. Dass seien alles Argumente für die Bullen. So weit so gut. Der Index habe sich aber nicht mehr nachhaltig über die 12.225 Punkte schieben und dort etablieren können. Dies wäre, bzw. sei die Grundvoraussetzung dafür, weitere Ziele auf der Oberseite anzulaufen. Der DAX habe sich in den letzten Tagen verbindlich in seinem Keil etabliert. Auf der Oberseite habe er gut 200 Punkte Luft, auf der Unterseite gut 120 Punkte. Es sei durchaus denkbar, dass die Unterseite des Keils heute angelaufen werden könnte. Sollte das der Fall sein, so bestünden hier gute Chancen auf Stabilisierung. Bärisch wäre, wenn der DAX heute auch dem Keil fallen und einen TS unter der 12.080 Punkte-Marke formatieren würde. Würde diese Bewegung am Montag bestätigt, könnte die als Trendbruch interpretiert werden.Ausblick für den heutigen Handelstag: