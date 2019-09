Ausblick: Die Gaps sollten im weiteren Verlauf wieder geschlossen werden, bevor der DAX über 12.530 Punkte ansteigen und Kurs auf 12.730 Punkte nehmen könne. Der Leitindex dürfte aufgrund der offenen Gaps also noch einmal vor einem Rücklauf unter die runde Marke von 12.000 Punkten stehen.



Die Short-Szenarien: Der DAX scheitere mit einem weiteren Hochlauf im Widerstandsbereich von 12.460 bis 12.530 Punkten. In der Folge dürfte der Index dann wieder Kurs auf die Marke von 12.292 Punkten nehmen, wo sich das erste offene Gap befinde. Gehe es weiter tiefer, warte zunächst die Unterstützung um 12.190 Punkte als Auffangmarke. Darunter wäre dann mit einem weiteren Kursrückgang bis 11.957 Punkte zu rechnen, wo sich das zweite offene Gap befinde.



Die Long-Szenarien: Könne der DAX die zahlreichen Widerstände hingegen nach oben überwinden und über die Marke von 12.530 Punkten ansteigen, würde sich die nächste Anlaufzone nach oben im Bereich von 12.600 Punkten befinden. Darüber würden wohl 12.730 Punkte folgen. (16.09.2019/ac/a/m)





FrankfurtZürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Verlaufstief am 15. August bei 11.266 Punkten fast ununterbrochen in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Freitag sei mit dem Verlaufshoch bei 12.494 Punkten nur knapp die runde Marke von 12.500 Punkten verfehlt worden. Der DAX habe am Freitag per Handelsschluss bei 12.468 Punkten notiert und sei nachbörslich noch etwas weiter auf 12.456 Punkte abgesackt. Im Bereich von 12.460 bis 12.530 Punkten würden sich zahlreiche Widerstände befinden, welche der DAX nach dem bereits langen Anstieg wohl nicht so einfach überwinden dürfte. Das lange genannte Kursziel von 12.465 Punkten, welches sich aus der inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation ab 11.865 Punkten ergeben habe, sei am Donnerstag bereits erreicht worden. Zudem würden sich auf der Unterseite bei 12.292 Punkten und bei 11.957 Punkten noch zwei offene Gaps befinden, die einen nachhaltigen Anstieg erschweren dürften.