Ausblick: Der DAX bewege sich in dünner Luft unter zahlreichen Widerständen und könnte vor einem neuen Rücklauf stehen. Vorbörslich notiere der Index am heutigen Dienstag bei 15.780 Punkten tiefer.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne den Widerstandsbereich um 15.800 Punkte nicht nachhaltig erobern und rutsche erneut nach unten ab. Der erste Anlaufbereich wäre dabei der 50er EMA um 15.530 Punkte. Komme es hier zu einem Durchbruch nach unten, würde sich die Lage weiter eintrüben und ein Rücklauf zur oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals wahrscheinlich werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über dem 50er EMA im Tageschart halten und den Widerstand bei 15.800 Punkten erobern. In der Folge wäre dann mit einem weiteren Kursanstieg bis zur runden Marke von 16.000 Punkten zu rechnen. In diesem Bereich befinde sich dann der Fibonacci-Fächer im Monatschart, der einen weiteren Kursanstieg verhindern könnte. (02.11.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX startete am Vortag direkt mit einem Aufwärtsgap in den Handel und konnte dabei den Widerstand bei 15.800 Punkten erobern, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Tageshoch habe der DAX bis 15.849 Punkte hochziehen können. In der Folge sei es wieder abwärts gegangen. Der Index sei dann bei 15.806 Punkten aus dem Handel gegangen. Es habe sich dabei eine bearishe Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper gebildet. Möglicherweise komme es zu einem Fehlausbruch über den Widerstand bei 15.800 Punkten und der DAX sacke erneut nach unten ab. Die Luft sei auf der Oberseite zudem durch den Fibonacci-Fächer im Monatschart begrenzt. Hier sei der DAX in den vergangenen Monaten immer wieder nach unten abgeprallt.