Ausblick: Der DAX sei nach dem kräftigen vorherigen Anstieg stark überkauft und weise auf der Unterseite noch zahlreiche offene Kurslücken auf, die in der Zukunft auch wieder geschlossen werden könnten.



Die Short-Szenarien: Der DAX scheitere wie bereits in den Vorjahren mit einem nachhaltigen Durchbruch über den Widerstandsbereich bei 13.300/13.350 Punkten und pralle erneut nach unten ab. Die erste strategische Anlaufmarke der Bären dürfte dann die erste noch offene Kurslücke auf der Unterseite bei 12.600 Punkten sein. Gehe es weiter tiefer, befinde sich die nächste offene Kurslücke bei 12.330 Punkten. Darunter wäre dann ein erneuter Kursrückgang bis zum unteren Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 11.450 Punkten zu erwarten.



Die Long-Szenarien: Dem DAX gelinge trotz des bereits starken vorherigen Kursanstiegs im November doch noch der Durchbruch über den Widerstand bei 13.350 Punkten. Dann wäre der Raum frei bis zur oberen letzten noch offenen Kurslücke bei 13.500 Punkten. Erst über 13.500 Punkte wäre mit einem weiteren Hochlauf zum Allzeithoch bei 13.795 Punkten zu rechnen. (26.11.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX pendelt seit fast drei Handelswochen im Bereich unterhalb des Widerstands bei 13.300/13.350 Punkten hin und her, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Und auch im großen Bild sei der DAX in den vergangenen Monaten immer wieder am Widerstand bei 13.300/13.350 Punkten nach unten abgeprallt. Am Vortag sei der Index bei 13.289 Punkten aus dem Handel gegangen. Vorbörslich notiere der DAX am Donnerstagmorgen nahezu unverändert. Damit gehe der Kampf um den Widerstandsbereich bei 13.300/13.350 Punkten weiter. Im Monatschart sei zu sehen, dass dem DAX hier seit dem Jahr 2017 kein nachhaltiger Durchbruch nach oben gelungen sei. Ob es diesmal klappe?