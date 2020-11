Ausblick: Der DAX befinde sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend und tendiere aktuell in dünner Luft seitwärts. Der DAX sollte wie bereits zuvor wieder nach unten abdrehen.



Die Short-Szenarien: Der DAX scheitere trotz mehrfacher Anläufe mit einem Hochlauf über den Widerstand bei 13.300 Punkten und drehe wieder nach unten ab, um die unteren offenen Kurslücken bei 12.600 und 12.330 Punkten zu schließen. Die erste Anlaufmarke der Abwärtskorrektur wäre dann im Bereich des 50er EMA im Tageschart zu sehen, wo aktuell auch die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals verlaufe. Breche der DAX aus dem Trendkanal nach unten aus, wäre der 200er EMA bei aktuell 12.437 Punkten die nächste Anlaufmarke.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik beibehalten und auch den Widerstand bei 13.300 Punkten überbieten. Gelinge den Bullen der Durchbruch, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum oberen offenen Gap bei 13.500 Punkten zu rechnen. Darüber wäre dann ein weiterer Hochlauf zum Allzeithoch bei 13.795 Punkten wahrscheinlich. (19.11.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX verläuft seit über einer Woche seitwärts, direkt unter der massiven Widerstandszone bei 13.300 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Vortag habe der DAX im regulären Handel bei 13.200 Punkten aus dem Handel gehen können, sei nachbörslich aber erneut unter die Marke von 13.100 Punkte abgesackt. Damit sei der DAX auch am Vortag erneut unter dem Widerstandsbereich bei 13.300 Punkten nach unten abgeprallt. So wie bereits mehrfach in den Vormonaten. Nach dem langen vorherigen Hochlauf sei ein nachhaltiger Durchbruch über den Widerstandsbereich bei 13.300 Punkten eher unwahrscheinlich. Nach unten habe der DAX zudem zwei Kurslücken offen, die den DAX wie ein Magnet anziehen sollten, das erste Gap im Bereich von 12.600 Punkten.