Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) war überkauft, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Es habe der Hinweis gegolten, auf den Widerstand durch den first class "IKH/Tag" bei 10.923 und die Horizontale bei 11.050 zu achten. Beides sei per Tagesschluss nicht bezwungen worden.



Der "IKH" Tag bei 10.923 wirke weiter als Widerstand. Prinzipiell sei gestern eine kleine Trendumkehr vollzogen worden, sodass sich nun mehrere Stunden eine Konsolidierung zur Unterseite entfalten könnte. Erstes unteres Tagesziel dürfte der EMA200 des Stundenkerzencharts bei 10.822 sein. Ausgehend von 10.822 seien Rebounds bis 10.888 denkbar. 10.888 und 10.923 seien die DAX Widerstände des Tages. Unterhalb von 10.820 wäre 10.735 das nächste Ziel. Bei neuen Wochenhochs, also über 10.950, wäre nur Platz bis 11.000/11.050. (10.01.2019/ac/a/m)



