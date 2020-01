Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der XDAX hatte zum Jahresschluss im nachbörslichen Handel den Pullback von 13.455 Punkten mit einem 2. Standbein (bei 13.138-1) verbreitert, wie aus der Veröffentlichung "daily DAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das untere Mindestziel bei 13.138 Punkten sei nachbörslich erreicht worden, das Idealziel 13.077 Punkte sei ausgeblieben. Hier gebe es allerdings eine grobe Abweichung zum XETRA DAX, der bereits bei 13.250 Punkten das Jahr beendet und das Tief bei 13.108 Punkten nicht mehr nachvollzogen habe.



Zum Jahresstart ziehe der FDAX im Nachthandel deutlich an (von 13.108 Punkten bis 13.225 Punkte). Der XETRA-Handel deute aber einen Start im Minus (< 13.249) an. Sonderfaktor: Der DAX-Handel dürfte heute weiterhin von dünnen Umsätzen begleitet sein. Somit seien Überraschungen einzuplanen. Das Jahr beginne traditionell erst nach dem 06.01. mit hohen Umsätzen, wenn alle Big Player zurückgekehrt seien. XDAX-Widerstände würden sich bei 13.258 Punkten in Form des "EMA200/h1" und durch die Wolke bei 13.325/13.338 in den Weg stellen. Erst oberhalb von 13.338 Punkten und 13.400 Punkten wäre der Weg frei bis 13.550 Punkte. (02.01.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >