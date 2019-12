Die Deutsche Lufthansa sei am Montag einer der größten Gewinner im DAX. Die Gewerkschaft ver.di habe den für heute geplanten Streik der Cateringtochter LSG aufgrund eines verbesserten Angebots abgesagt. Die Gewerkschaft versuche eine Zusicherung der Lufthansa zu erhalten, dass die Löhne nach dem geplanten Verkauf einiger Betriebe an die Gategroup Holding nicht sinken würden.



E.ON (ISIN DE000ENAG999 / WKN ENAG99) habe durch Goldman Sachs eine Heraufstufung von "verkaufen" auf "neutral" erhalten und das Kursziel sei auf 9,70 EUR angepasst worden. Andererseits sei RWE durch Morgan Stanley auf "overweight" angehoben und das Kursziel auf 32 EUR festgelegt worden. Beide Aktien hätten jedoch nach der ersten Handelsstunde tiefer notiert.



Reuters habe berichtet, dass das US-Justizministerium die Rolle der Deutschen Bank im Geldwäscheskandal der Danske Bank untersuche. Der deutsche Kreditgeber habe diese Behauptungen schnell zurückgewiesen.



Die Aktie von adidas habe durch Jefferies eine "halten"-Empfehlung erhalten. Das Kursziel sei auf 292 EUR festgelegt worden, was eine Steigerung von 3% gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag bedeute. (02.12.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte eröffneten am Montag dank der positiven EMIs aus China höher, so die Experten von XTB.In ganz Europa seien Anstiege zu beobachten, wobei Aktien aus Westeuropa die Gewinne anführen würden. Aktien aus Polen würden wiederum zurückbleiben und leicht unterhalb der Schlusskurse vom Freitag notieren. Bergbauunternehmen würden outperformen, da der Rohstoffmarkt eine deutliche Erholung erfahre. WKN 846900 ) habe zu Beginn der europäischen Sitzung die gleitenden Durchschnitte mit 50 und 100 Perioden getestet. Die Bullen hätten diese nicht nur verteidigen, sondern auch einen kräftigen Anstieg einleiten können. Der DAX habe die obere Grenze der mehrwöchigen Konsolidierung (13.300 Punkte) überschritten und das Niveau bisher halten können. Der Anstieg sei jedoch recht schnell erfolgt, sodass auch ein größerer Pullback möglich wäre. In solch einem Szenario sollte man sich auf die oben genannte Marke von 13.300 Punkten konzentrieren - ein Abpraller könnte den Ausbruch bestätigen.