Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat erneut Gewinne verzeichnet und sich oberhalb der Marke von 13.100 Punkten festgesetzt, berichten die Analysten der Helaba.Heute stehe das jährliche Notenbanktreffen in Jackson Hole auf dem Programm, das wegen der Coronakrise virtuell stattfinde. Es werde darauf spekuliert, dass FED-Chef Powell ankündige, zukünftig die Geldpolitik am Durchschnitt der Inflationsrate auszurichten und nicht mehr an einer festen Rate von zwei Prozent. Sollten entsprechende Erwartungen enttäuscht werden, könnte der Aktienmarkt kurzzeitig in Mitleidenschaft gezogen werden. Es gelte aber zu berücksichtigen, dass Zinserhöhungserwartungen auch ohne den Schwenk auf ein durchschnittliches Inflationsziel vorerst nicht existent seien und die extrem expansive Ausrichtung auch zukünftig unterstützend auf die Aktienmärkte wirken sollte.Der DAX habe sich zwar oberhalb der 21-Tagelinie halten und die Marke von 13.001 Punkten überschreiten können, solange aber das Impulshoch vom 21. Juli bei 13.313 nicht nachhaltig überschritten werde, setze sich die übergeordnete Konsolidierungsphase fort. Ein Test dieser Marke sei zuletzt aber wahrscheinlicher geworden, was am Anstieg des Kursmomentums abzulesen sei. Zudem scheine sich der ADX zu stabilisieren, von der Etablierung eines neuen Trends könne bislang aber nicht gesprochen werden. Sollte die Hürde bei 13.313 Zählern überwunden werden, wäre der Weg frei bis zum Allzeithoch, das am 21. Februar bei 13.795 Punkten markiert worden sei. Eine erste Unterstützung zeige sich an der 21-Tagelinie bei 12.804 und am jüngsten Tief bei 12.633. (27.08.2020/ac/a/m)