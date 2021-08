Ausblick: Solange sich der DAX über dem 10er EMA im Tageschart bei aktuell 15.814 Punkten bewege, sei kurzfristig eher mit weiter steigenden Kursen im DAX zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich weiterhin über dem 10er EMA halten und damit kurzfristig Stärke zeigen. In einem weiteren Hochlauf könnte dann erneut die runde Marke von 16.000 Punkten erobert und dem Aufwärtstrend folgend das Allzeithoch bei 16.030 Punkten überschritten werden. Sollte den Bullen ein nachhaltiger Durchbruch über die Marke von 16.030 Punkten gelingen, würde auch der Fibonacci-Fächer im Monatschart fallen und damit weiteres langfristiges Aufwärtspotenzial generiert werden.



Die Short-Szenarien: Der DAX pralle am Fibonacci-Fächer im Monatschart wieder nach unten ab und durchbreche den 10er EMA im Tageschart. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der 50er EMA im Tageschart bei aktuell 15.599 Punkten. Gelinge den Bären auch hier ein Durchbruch nach unten, würde sich die Lage im DAX nachhaltig eintrüben. (17.08.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegt sich seit Monaten direkt am oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die jeweiligen Monatshochs seien dabei direkt an diesem Fibonacci-Fächer erreicht worden. Ein nachhaltiger Durchbruch sei trotz der langen Seitwärtsbewegung im DAX bisher noch nicht gelungen. Dieser Fibonacci-Fächer sei entscheidend für den weiteren langfristigen Verlauf im DAX. Gelinge dem DAX ein Durchbruch nach oben, wäre dies langfristig sehr bullish zu werten. Pralle der Index hingegen nach unten ab, wäre mit einem langfristigen Kursrückgang zu rechnen. Im Tageschart befinde sich der DAX zudem direkt an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals und habe diesen bisher nicht zurückerobern können.