Der DAX zeige kurzfristig Stärke und marschiere weiterhin nach oben. Allerdings auf wackeligen Beinen.



Die Short-Szeanrien: Dem DAX gehe nach dem langen Kursanstieg die Kraft aus und es komme zu einem Kursrückgang, der nach dem langen Hochlauf schnell an Dynamik gewinnen könnte. Allerdings müsste der Leitindex im großen Bild unter die Marke von 12.800 Punkten fallen, damit sich weitere Abwärtsdynamik entwickeln könne. Über 12.800 Punkte wäre nach einer kurzen Korrektur weiterhin mit einem Hochlauf zu rechnen. Unter 12.800 Punkte sollte der DAX hingegen Kurs auf das erste offene Gap bei 12.495 Punkten nehmen. Gehe es weiter tiefer, dürften die Unterstützung bei 12.300 und das zweite offene Gap bei 12.202 Punkten angelaufen werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über der Marke von 12.900 Punkten halten und weiter ansteigen. Dann dürfte der Index Kurs auf die Marke von 13.000 Punkten nehmen. Ob dieser Widerstand dann nach dem bereits langen Hochlauf auch noch direkt erobert werden könne, bleibe abzuwarten. (29.10.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) steigt weiter Schritt für Schritt an und kann seine Position über der Marke von 12.900 Punkten behaupten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Vortag sei der DAX bei 12.941 Punkten aus dem Handel gegangen und befinde sich damit auf dem Weg zur psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten. Allerdings sei der DAX seit dem Verlaufstief vom 4. Oktober bei 11.878 Punkten fast in einem Stück bis über 12.900 Punkte angestiegen und deutlich überkauft. Der DAX bewege sich trotz des weiteren Anstiegs in sehr dünner Luft. Zu beachten seien dabei die nach unten hin noch offenen Gaps bei 12.495 und 12.202 Punkten, die wieder geschlossen werden sollten.