Ausblick: Die Versuche der Bullen, die Hürden bei 15.800 Punkten zu durchbrechen, seien bislang gescheitert. Trotz des Anstiegs der letzten Tage sei jederzeit wieder mit einem Rückfall auf das Vorwochentief bei 15.453 Punkten und darunter zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Sollte der DAX jetzt unter 15.580 Punkte fallen, wäre die Erholung unterbrochen und damit ein Rücksetzer bis 15.501 und da runter bis 15.423 Punkte zu erwarten. An dieser Stelle müssten die Bullen dann wieder aktiv werden und das Ruder herumreißen. Denn ein Bruch dieser Unterstützungen hätte ein großes Verkaufssignal zur Folge. Abgaben bis 15.048 und 14.491 Punkte wären dann nur die ersten Schritte hin zu einer weitreichenden Korrektur.



Die Long-Szenarien: Steige der Index dagegen über das frühere Allzeithoch bei 15.810 Punkten an, könnte die Erholung bis 15.900 Punkte fortgesetzt werden. Dort wäre dann wieder mit einer Gegenbewegung zu rechnen. Ein Anstieg über diese Hürde könnte dagegen in den nächsten Tagen zu einem Angriff auf das Allzeithoch führen. (15.09.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem Anstieg über die vorherigen Rallyhochs um 15.810 Punkte ebbte die DAX -Rally Ende August nach der Ausbildung eines neuen Allzeithochs bei 16.030 Punkten ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach einer Korrektur, die bei 15.600 Punkten aufgefangen worden sei, habe sich ein großes Konsolidierungsdreieck entwickelt, das gleichzeitig mit dem Bruch der langfristigen Aufwärtstrendlinie und der Unterstützung bei 15.802 Punkten in der letzten Wochen zunächst nach unten verlassen worden sei. Seither versuche der Index einen Wiederanstieg an die alten Hochs, werde jedoch an der Unterseite der Formation regelmäßig gestoppt.