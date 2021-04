Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX klar intakt, allerdings sei der DAX auch überkauft und habe die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals erreicht.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich weiter über dem 10er EMA halten und damit kurzfristige Stärke demonstrieren. Solange der 10er EMA nicht nachhaltig unterschritten werde, sei mit weiter steigenden Kursen im DAX zu rechnen. Dabei könnte der DAX zunächst erneut hochlaufen und die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei etwa 15.400 Punkten anlaufen. Gelinge ein Ausbruch aus dem Trendkanal, wäre mit einem weiteren Anstieg bis zunächst 15.500 Punkte zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX pralle im oberen Bereich des Trendkanals wieder nach unten ab und sacke nachhaltig unter den 10er EMA. Die nächste Zielmarke wäre dann der 50er EMA im Bereich von 14.450 Punkten. (13.04.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist seit dem Verlaufstief bei 13.673 Punkten vom 26. Februar an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart wieder kräftig angestiegen und hat in der Vorwoche ein Verlaufs- und Allzeithoch bei 15.311 Punkten erreicht, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Folge sei es im DAX zu einem Rücksetzer gekommen. Seit mehreren Handelstagen bewege sich der DAX dabei nun seitwärts im Bereich von 15.200 Punkten und sei am Vortag bei 15.215 Punkten aus dem Handel gegangen. Der DAX konsolidiere aktuell und befinde sich nicht mehr weit vom 10er EMA entfernt. Korrekturen im Aufwärtstrend würden oft im Bereich des 10er EMA auslaufen, sodass der DAX dann weiter nach oben hochziehen und den Aufwärtstrend fortsetzen könnte.