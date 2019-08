Der gestrige Konter der Verkäuferseite könnte das Ende der laufenden Erholung eingeleitet haben. Die Wucht des übergeordneten Abwärtstrends der letzten Wochen sei zurückgekehrt.



Die Short-Szenarien: Unterhalb von 11.865 Punkten hätten die Bären weiter das Sagen und könnten den Index jetzt direkt unter die 11.726-Punkte-Marke und an die Unterstützung bei 11.559 Punkten abverkaufen. An dieser Stelle wäre eine leichte Erholung denkbar. Doch ein Bruch der Marke hätte einen direkten Test des Supports bei 11.430 Punkten zur Folge. Selbst ein Einbruch bis 11.266 Punkte sei in den kommenden Tagen möglich.



Die Long-Szenarien: Mit dem gestrigen Einbruch habe sich gezeigt, dass die 11.865-Punkte-Marke eine wichtige Grenze für weitere Erholungsbemühungen darstelle. Entsprechend wäre erst ein Ausbruch über die Marke bullish zu werten, könnte jedoch im Umkehrschluss für eine steile Aufwärtsbewegung bis 12.104 Punkte sorgen. An dieser Stelle würde sich entscheiden, ob die Baisse fortgeführt werde. Dort könnten die Bären in jedem Fall erneut zuschlagen. Darüber wäre der Abwärtstrend gestoppt und ein Angriff auf die 12.456-Punkte-Marke mittelfristig möglich. (23.08.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem starken Abverkauf, der dem Scheitern an der Barriere bei 12.597 Punkten Ende Juli folgte, konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) deutlich unterhalb der Unterstützung bei 11.430 Punkten einen steilen Konter einleiten und die Marke direkt wieder zurückerobern, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Folge sei der Index in den letzten Tagen wieder über die 11.559-Punkte-Marke und an die vorherige Haltemarke bei 11.726 Punkten geklettert. Dort sei es in der laufenden Woche zu einer leichten Seitwärtsbewegung gekommen, die am Mittwoch nach oben aufgehebelt worden sei. Im gestrigen Handel habe der DAX bis an den Widerstand bei 11.865 Punkten angezogen und sei dort allerdings dynamisch nach unten abgeprallt und sei wieder an die 11.726-Punkte-Marke zurückgefallen.