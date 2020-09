Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bewegte sich gestern abermals sehr flach, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das werde heute anders sein! GAP DOWN!



Vorbörslicher Kursrutsch um 185 Punkte, auf 13.070! Der DAX beginne heute schwach, das erste Tagesziel lasse sich mit dem Bereich 13.080/13.043 bestimmen, bestehend aus XETRA DAX "EMA200/h1" und FDAX KIJUN/ Tag. Der FDAX sei über den RSI gerechnet im Stundenchart zudem bereits wieder überverkauft. 13.043 könnten also erstmal halten und einen Anstieg bis zum EMA200/h1 bei 13.156 in Gang setzen - Unterhalb von 13.043 wäre der Weg offen bis 12.750. (17.09.2020/ac/a/m)



