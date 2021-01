Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Es gab Ende Dezember erstmals in der Geschichte des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) einen DAX-Monatsschluss über 13.600, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das habe mittelfristige Bedeutung, sei aber auch intraday von Interesse. DAX-Prognose:



13.600 sollten möglichst nicht mehr unterboten werden, vor allen Dingen nicht per Tagesschluss. In den kleinen Zeiteinheiten sei der DAX aktuell in einer Flagge (von 13.903 kommend) unterwegs. ABER: Der FDAX habe diese Flagge abseits des geschlossenen XETRA-Handels bereits zufriedenstellend komplettieren können. Das untere Mindestziel (c unter a) sei bei 13.675-1 schon erreicht worden. Somit dürfe der FDAX auch direkt, ohne weitere Verzögerung steigen, zumal bereits bullische RSI-Divergenzen vorliegen würden, die das letzte Tief (der 1-2 Uhr Stunde) nicht mehr bestätigen würden. (04.01.2021/ac/a/m)



